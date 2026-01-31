Les Histoires de Mi et Mo : les rois et les reines Bibliothèque Vaugirard Paris
Les Histoires de Mi et Mo : les rois et les reines Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 7 février 2026.
Rendez-vous à l’espace Jeunesse de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lectures d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le samedi 07 février 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-07T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T11:00:00+02:00
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Vaugirard et trouvez le meilleur itinéraire