Les histoires de Mi & Mo: l’autonomie ! Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 27 septembre 2025.

Rendez-vous à l’espace Jeunesse de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lecture d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le samedi 27 septembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr