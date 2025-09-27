Les histoires de Mi & Mo: l’autonomie ! Bibliothèque Vaugirard Paris
Les histoires de Mi & Mo: l’autonomie ! Bibliothèque Vaugirard Paris samedi 27 septembre 2025.
Rendez-vous à l’espace Jeunesse de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lecture d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans.
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris
https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr