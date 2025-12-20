Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles
Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles mardi 6 janvier 2026.
Les histoires douces
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06
fin : 2026-01-06
Date(s) :
2026-01-06
Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises.
Public 0-3 ans .
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les histoires douces
L’événement Les histoires douces Vasles a été mis à jour le 2025-12-18 par CC Parthenay Gâtine