Les histoires douces Bibliothèque Vasles Vasles

Les histoires douces

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Un temps d ‘animation spécialement conçu pour les tout-petits et leurs accompagnateurs autour d’histoires, de comptines et de surprises.

Public 0-3 ans .

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38 bibliothequedevasles@orange.fr

