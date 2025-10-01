Les histoires du mercredi Bibliothèque Amélie Paris
Les histoires du mercredi Bibliothèque Amélie Paris mercredi 1 octobre 2025.
Rendez-vous les mercredis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre
Un mercredi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.
gratuit
Public tout-petits. A partir de 1 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr