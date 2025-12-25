Les histoires du mercredi, Bibliothèque Amélie Paris

Rendez-vous les mercredis 7 janvier, 4 février et 11 mars de 10h30 à 11h

Un mercredi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.

Le mercredi 11 mars 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 07 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 04 février 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Public tout-petits. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T10:30:00+02:00_2026-01-07T11:00:00+02:00;2026-02-04T10:30:00+02:00_2026-02-04T11:00:00+02:00;2026-03-11T10:30:00+02:00_2026-03-11T11:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Amélie et trouvez le meilleur itinéraire

