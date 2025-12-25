Les histoires du mercredi, Bibliothèque Amélie Paris
Les histoires du mercredi, Bibliothèque Amélie Paris mercredi 7 janvier 2026.
Rendez-vous les mercredis 7 janvier, 4 février et 11 mars de 10h30 à 11h
Un mercredi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.
Le mercredi 11 mars 2026
de 10h30 à 11h00
Le mercredi 07 janvier 2026
de 10h30 à 11h00
Le mercredi 04 février 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
Public tout-petits. A partir de 1 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr
