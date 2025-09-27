Les histoires du samedi Bibliothèque Amélie Paris
Les histoires du samedi Bibliothèque Amélie Paris samedi 27 septembre 2025.
Rendez-vous les samedis 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2025
de 11h à 11h45
Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.
gratuit
Public enfants. A partir de 3 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr