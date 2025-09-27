Les histoires du samedi Bibliothèque Amélie Paris

Les histoires du samedi Bibliothèque Amélie Paris samedi 27 septembre 2025.

Rendez-vous les samedis 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2025

de 11h à 11h45

Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr