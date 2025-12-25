Les histoires du samedi, Bibliothèque Amélie Paris

Rendez-vous les samedis 17 janvier, 14 février et 14 mars

de 11h à 11h45

Un samedi par mois, les bibliothécaires vous proposent des contes et des histoires pour petits et grands.

Le samedi 17 janvier 2026

de 11h00 à 11h45

Le samedi 14 février 2026

de 11h00 à 11h45

Le samedi 14 mars 2026

de 11h45 à 11h45

gratuit

Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr



