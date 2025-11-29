Les Histoires du Sapal Place du 6e R.P.I.Ma Mont-de-Marsan

Heure du Conte | Les Histoires du Sapal aura lieu le samedi 29 novembre, à 10h30 et à 15h.

Les bénévoles du Sapal, lectrices passionnées, animent deux séances contées sur le thème de la solidarité. Des histoires pour petits et grands, pour émerveiller et célébrer l’entraide et le partage.

Pour les 3-6 ans à 10h300, et pour les 7 ans et + à 15h.

A l’Auditorium | sur inscription. .

Place du 6e R.P.I.Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

