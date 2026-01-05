Les histoires du tapis rouge Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Les histoires du tapis rouge

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Les livres, c’est aussi pour les bébés et pour cela la médiathèque déroule son tapis préféré ! Elle invite les petits et leurs accompagnants à vivre ensemble un moment autour des livres pour la petite enfance albums, comptines, petites histoires, le tout raconté par les bibliothécaires, à partager sur un tapis rouge .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

