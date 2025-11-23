Les Histoires en vacances de Noël La Ferté Macé

Les Histoires en vacances de Noël La Ferté Macé samedi 20 décembre 2025.

Les Histoires en vacances de Noël

8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

Ouvrez grand vos p’tites oreilles… Noël arrive avec ses histoires enchantées!

A partir de 5 ans   .

8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 14 79 

English : Les Histoires en vacances de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Histoires en vacances de Noël La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-19 par Flers agglo