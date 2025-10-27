Les histoires extraordinaires de Victor La Comédie du Finistère Brest

Les histoires extraordinaires de Victor

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-28 15:45:00

Victor notre héros le dit: Spider-Man sauve beaucoup de monde, on le sait ! ce que l’on sait moins, c’est que si les trois petits cochons ont échappé au loup, c’est que Spider-Man était là!

Victor s’ennuie dans sa chambre… il décide alors de se raconter comment Spiderman a sauvé les trois petits cochons.

Informations pratiques

Durée 45 Minutes

Destiné aux enfants à partir de 4 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

