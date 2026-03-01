Les histoires extraordinaires de Victor La Comédie du Finistère Brest
Les histoires extraordinaires de Victor La Comédie du Finistère Brest samedi 28 mars 2026.
Les histoires extraordinaires de Victor
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-29 15:45:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29 2026-04-17 2026-05-16 2026-05-17
Victor notre héros le dit: Spider-Man sauve beaucoup de monde, on le sait ! ce que l’on sait moins, c’est que si les trois petits cochons ont échappé au loup, c’est que Spider-Man était là!
Victor s’ennuie dans sa chambre… il décide alors de se raconter comment Spiderman a sauvé les trois petits cochons.
Informations pratiques
Durée 45 Minutes
Destiné aux enfants à partir de 4 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English : Les histoires extraordinaires de Victor
L’événement Les histoires extraordinaires de Victor Brest a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue