Les histoires Fantastiques de Joachim Montbord Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Les histoires Fantastiques

de Joachim Montbord Vendredi 19 décembre, 20h30 Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:30:00

Théâtre Musical Français / Occitan

Les histoires Fantastiques

de Joachim Montbord

Tradethik Productions

Dans son antre féérique cohabitent des objets anciens, du mobilier étrange rempli de livres en désordre et des instruments de musique du monde. Tout ce qui existe dans ce capharnaüm de sorcier est rattaché à un récit fantastique : « La Man Encantada », (la main enchantée, en occitan), une histoire de sorcellerie qui se déroule dans le Bordeaux du XIXᵉ siècle. Elle raconte la vie de Jean Gavache, un jeune tailleur qui travaille pour Monseigneur de Guillonnet, magistrat de Bordeaux. Tout va bien dans la vie de Jean, il est même fou amoureux de la fille de son patron, mais un jour, sur les bords du Peugue, il rencontre Maître Jacotin, le sorcier, qui lui fait une bien curieuse prédiction…

Joachim Montbord est artiste musicien professionnel. Passionné de langue et de culture occitane, il compose et écrit des chansons en occitan qu’il interprète en France et à l’étranger. Joachim est aussi passionné de littérature fantastique, qu’elle vienne du monde entier ou des auteurs du vieux Bordeaux du XIXᵉ siècle.

« Ces dernières années, j’ai surtout lu des archives, des contes oubliés, ou des bouquins d’histoire et de traditions locales. Au début pour nourrir mon travail de musicien. Puis vint l’envie d’écrire ce spectacle. J’ai toujours aimé les contes un peu macabres, les récits fantastiques, d’Edgar Poe à Lovecraft.

Dans mes sources d’inspiration pour ce spectacle se côtoient les textes anciens de Meste Verdié, sa biographie par Philippe Gardy (Donner sa langue au diable – Vie, mort et transfiguration d’Antoine Verdié, Bordelais), et bien sur la nouvelle de Gérard de Nerval, La main enchantée. »

Ecriture et Jeu : Joachim Montbord

Création musicale et chansons: Joachim Montbord

Co-écriture et Mise en scène : Laurent Labadie

Scénographie et costume: Joachim Montbord

Une production Tradethik Productions

Avec le soutien de La Chicane

Durée : 1h00

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une histoire de sorcellerie qui se déroule dans le Bordeaux du XIXᵉ siècle. Théâtre occitan