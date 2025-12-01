Les histoires glacées de l’hiver Thionville

Les histoires glacées de l’hiver

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 14:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Sur la banquise, il fait bien froid, pourtant vous auriez raison de vous y aventurer si vous trouvez les fées de l’hiver, elles vous partageront leurs histoires, leurs devinettes et leurs musiques avec plaisir ! (Afin de garder votre bout du nez bien chaud, elles vous recommandent d’enfiler votre pull moche de Noël préféré.)

À partir de 4 ans Sur inscriptionEnfants

0 .

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

English :

It’s cold on the ice floe, but you’d be right to venture out: if you find the winter fairies, they’ll be happy to share their stories, riddles and music with you! (To keep your nose to the grindstone, they recommend you don your favorite ugly Christmas sweater)

Ages 4 and up Registration required

German :

Auf der Eisscholle ist es kalt, aber du solltest es trotzdem wagen: Wenn du die Winterfeen findest, werden sie ihre Geschichten, Rätsel und Musik mit dir teilen, und zwar mit Freude! (Um Ihre Nasenspitze warm zu halten, empfehlen sie Ihnen, Ihren Lieblings-Weihnachtspullover anzuziehen)

Ab 4 Jahren Mit Anmeldung

Italiano :

Sulla banchisa fa freddo, ma fate bene ad avventurarvi: se riuscite a trovare le fate dell’inverno, saranno felici di condividere con voi storie, indovinelli e musica! (Per non perdere il filo del discorso, vi consigliano di indossare il vostro brutto maglione natalizio preferito)

A partire dai 4 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Hace frío en la banquisa, pero harás bien en aventurarte: si encuentras a las hadas del invierno, estarán encantadas de compartir contigo sus historias, adivinanzas y música (Para no perderte, te recomiendan que te pongas tu jersey navideño feo favorito)

A partir de 4 años Inscripción obligatoria

L’événement Les histoires glacées de l’hiver Thionville a été mis à jour le 2025-11-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME