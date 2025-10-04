Les histoires pour les petits Bibliothèque de la Roseraie Angers

Les histoires pour les petits Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de la Roseraie Maine-et-Loire

À déguster en famille !

Un temps doux à déguster en famille, pour écouter ensemble des histoires adaptées aux plus jeunes et éveiller leur imagination.

Bibliothèque de la Roseraie – 1 rue Henri Bergson – 49100 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 68 90 50 https://bibliotheques.angers.fr/ https://bibliotheques.angers.fr/https://www.instagram.com/bibliotheques.angers/ Située au cœur d’un quartier de 22000 habitants au sud de la ville d’Angers, ayant bénéficié d’une grosse opération de rénovation urbaine au début des années 2000, la bibliothèque Roseraie est installée au sein du Centre Jean Vilar. Elle collabore avec de nombreux acteurs à proximité, notamment autour d’actions pour la jeunesse, population importante du quartier.

Modernisée en 2011, elle offre 800 m2, 70 places assises, une salle d’animations, des espaces adultes, jeunesse et vidéothèque avec au total 42000 documents.

L’éducation à l’image est une forte identité de cette bibliothèque qui propose ainsi régulièrement ses « ciné vacances » et « ciné café », participe au «Mois du film documentaire» ainsi qu’au «Festival 1ers Plans». Elle coordonne un partenariat avec l’artothèque où des habitants du quartier font le choix d’œuvres pour des expositions et bénéficient de médiations.

Elle propose également un café littéraire régulier, des projets en partenariat autour de la santé mentale, des expositions d’habitants « mon voisin l’artiste », le « moulin à paroles » avec un public apprenant le français. Le public jeunesse profite des « succès du mercredi » : activités autour du livre, du cinéma ou du jeu mais encore des heures du conte, des spectacles dans le cadre du festival « Boule de Gomme » ou encore d’ateliers numériques. Tramway et bus à proximité

