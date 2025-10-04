Les histoires pour les petits Bibliothèque – Ludothèque Monplaisir – 49000 ANGERS Angers

Les histoires pour les petits Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque – Ludothèque Monplaisir – 49000 ANGERS Maine-et-Loire

2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Un temps doux à déguster en famille, pour écouter ensemble des histoires adaptées aux plus jeunes et éveiller leur imagination.

Bibliothèque – Ludothèque Monplaisir – 49000 ANGERS 7, rue de Haarlem Angers 49481 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 60 10 60 https://bibliotheques.angers.fr https://www.instagram.com/bibliotheques.angers/ Au cœur d’un quartier à l’est de la ville d’Angers, la bibliothèque-ludothèque Monplaisir est installée au 7 rue de Haarlem, dans un équipement rénové, aux espaces repensés, plus grands, mieux adaptés et chaleureux.

Six professionnels – bibliothécaires, ludothécaire et médiateur numérique – vous y accueillent et vous proposent plus de 29000 documents jeunesse et adulte, plus de 2000 jeux, une boîte numérique (ordinateurs, brodeuse numérique, imprimante 3D…), un « petit salon » et son fauteuil acoustique, un espace d’animation, un espace de travail, un automate de prêt, une boîte de retour des livres extérieure 24h/24h,…

L’équipe de la bibliothèque-ludothèque collabore avec de nombreux acteurs, notamment dans le cadre d’actions menées auprès des familles et de la jeunesse, à travers les livres et les jeux. Elle développe une identité autour du numérique et présente ainsi régulièrement des rendez-vous pour les enfants mais aussi pour les adultes : sensibilisation, ateliers robotiques, applications…Elle accueille des scolaires, nombreux sur le quartier, des bébés lecteurs mais anime aussi des expositions et le café d’échange : « Le P’tit brin de causette ».

Tous les étés, des activités hors-les-murs : « les pieds de bat » sont organisées pour offrir des temps conviviaux et animés, aux enfants et leurs familles qui restent sur le quartier. Tramway et bus à proximité

