Les histoires pour les petits Bibliothèque-Ludothèque Nelson-Mandela Angers

Les histoires pour les petits Bibliothèque-Ludothèque Nelson-Mandela Angers samedi 4 octobre 2025.

Les histoires pour les petits Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque-Ludothèque Nelson-Mandela Maine-et-Loire

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Les fabuleuses poches d’Angélique Brioche

Une poche pour les souris, une poche pour leur fromage, une poche pour les parapluies, vous n’êtes pas au bout de vos surprises ! Histoires, chansons et comptines farfelues à souhait pour les petites oreilles !

De 0 à 4 ans.

Bibliothèque-Ludothèque Nelson-Mandela 49100 ANGERS Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2-41-19-98-10 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.facebook.com/BM.Angers/ Créée en 2012, la bibliothèque fait partie de la cité éducative Nelson-Mandela comprenant une école, un accueil de loisirs maternel et une crèche. En mai 2023, la bibliothèque s’agrandit et intègre l’ancienne ludothèque des Hauts-de-Saint-Aubin dans un espace de 200 m² complètement dédié au jeu, ouvert aux mêmes horaires que la bibliothèque.

L’équipe complète, composée de 5 bibliothécaires et 1 ludothécaire, vous accueille sur une surface totale de 860 m2. Les espaces s’articulent autour de 37000 documents : livres jeunesse et adultes dont une collection de comics et de mangas, de nombreux abonnements presse, des DVD, des jeux et des jeux vidéo. La bibliothèque-ludothèque vous propose également une grainothèque, une borne d’arcade et dispose de deux salles d’animation.

Son approche multimédia et ludique est très marquée et en fait son axe fort avec :

• une offre importante de postes informatiques pour le public

• une vidéothèque avec 5 000 DVD dont un fonds de Blu-ray

• près de 1100 jeux vidéo : elle la seule bibliothèque à prêter ces supports

• Plus de 2000 jeux disponibles pour tous les âges, à emprunter ou pour jouer sur place

La bibliothèque-ludothèque organise de nombreuses animations et rendez-vous réguliers : l’Heure du conte pour les tout-petits, Muséo’jeux en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle, Consoles et vous, Apéritif littéraire, Ciné-goûter,…

Des propositions qui permettent un public mixte et des rencontres chaleureuses. Tramway et bus à proximité.

Les fabuleuses poches d’Angélique Brioche

@Lost paper