Les Histoires qui font peur de Médi@tlantique Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Les Histoires qui font peur de Médi@tlantique Chéray Saint-Georges-d’Oléron vendredi 31 octobre 2025.

Les Histoires qui font peur de Médi@tlantique

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

À l’approche d’Halloween, la médiathèque se transforme…Les lumières se tamisent, les ombres s’étirent, et dans chaque recoin, on croit entendre un murmure, un souffle, un rire étrange. Programme de la journée sur https://www.mediatlantique-oleron.net/cms/

.

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

As Halloween approaches, the mediatheque is transformed: lights dim, shadows stretch, and in every nook and cranny, you can hear a whisper, a breath, a strange laugh. Program for the day at https://www.mediatlantique-oleron.net/cms/

German :

Wenn Halloween naht, verwandelt sich die Mediathek… Das Licht wird gedämpft, die Schatten werden länger, und in jedem Winkel glaubt man, ein Flüstern, einen Atemzug oder ein seltsames Lachen zu hören. Programm des Tages auf https://www.mediatlantique-oleron.net/cms/

Italiano :

Con l’avvicinarsi di Halloween, la mediateca si trasforma… Le luci si abbassano, le ombre si allungano e in ogni angolo si sente un sussurro, un respiro, una strana risata. Programma della giornata su https://www.mediatlantique-oleron.net/cms/

Espanol :

A medida que se acerca Halloween, la mediateca se transforma… Las luces se atenúan, las sombras se alargan y en cada rincón se oye un susurro, una respiración, una risa extraña. Programa del día en https://www.mediatlantique-oleron.net/cms/

L’événement Les Histoires qui font peur de Médi@tlantique Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes