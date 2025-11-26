Les Historiettes du samedi

à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez vous allonger sur les tapis, à l’étage des enfants, pour écouter des histoires de géants !

.

à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 75 59 contact@maisondusavoir.fr

English :

Come and lie down on the mats on the children’s floor to listen to stories about giants!

L’événement Les Historiettes du samedi Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65