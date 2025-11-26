Les Historiettes du samedi à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
Les Historiettes du samedi à la médiathèque du centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste samedi 11 avril 2026.
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Venez vous allonger sur les tapis, à l’étage des enfants, pour écouter des histoires de géants !
English :
Come and lie down on the mats on the children’s floor to listen to stories about giants!
