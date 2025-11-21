Les Histrioniques Collectif #MeTooThéâtre Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement

Les Histrioniques Collectif #MeTooThéâtre

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-22 21:30:00

2025-11-21

Les fondatrices du collectif #MeTooThéâtre racontent la naissance de leur militantisme. Elles tissent une fiction à partir de différents vécus. En reliant l’intime au politique, elles subliment leur lutte dans une forme humoristique et cathartique.

English :

The founders of the #MeTooThéâtre collective recount the birth of their activism. They weave a fictional story from different experiences. By linking the intimate to the political, they sublimate their struggle into a humorous and cathartic form.

German :

Die Gründerinnen des #MeTooTheaterkollektivs erzählen von der Entstehung ihres Aktivismus. Sie weben eine Fiktion aus verschiedenen Erlebnissen. Indem sie das Intime mit dem Politischen verbinden, sublimieren sie ihren Kampf in einer humorvollen und kathartischen Form.

Italiano :

I fondatori del collettivo #MeTooThéâtre raccontano la nascita del loro attivismo. Intrecciano una storia fittizia a partire da esperienze diverse. Collegando l’intimo con il politico, sublimano la loro lotta in modo umoristico e catartico.

Espanol :

Las fundadoras del colectivo #MeTooThéâtre relatan el nacimiento de su activismo. Tejen una historia ficticia a partir de diferentes experiencias. Al vincular lo íntimo con lo político, subliman su lucha de forma humorística y catártica.

