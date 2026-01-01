Les Hits de Paulettes Quiz musical L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye
Les Hits de Paulettes Quiz musical L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye samedi 24 janvier 2026.
Les Hits de Paulettes Quiz musical
L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez tester vos connaissances sur le thème Travail, Amis, Party ! à l’occasion du rendez-vous Quizz musical Les hits de Paulette .
.
L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and test your knowledge on the theme of Work, Friends, Party! at the Paulette’s Hits music quiz.
L’événement Les Hits de Paulettes Quiz musical Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme