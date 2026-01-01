Les Hits de Paulettes Quiz musical L’élabo de Paulette Aouste-sur-Sye

Les Hits de Paulettes Quiz musical

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

Venez tester vos connaissances sur le thème Travail, Amis, Party ! à l’occasion du rendez-vous Quizz musical Les hits de Paulette .

L’élabo de Paulette 9 Rue Pasteur Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@gmail.com

English :

Come and test your knowledge on the theme of Work, Friends, Party! at the Paulette’s Hits music quiz.

