LES HIVERNALES ASTRONOMIE Montoulieu

Montoulieu Hérault

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21 2026-03-07

Plongez au cœur d’une expérience nocturne sous l’un des plus beaux ciels d’Europe

Fanny, animatrice astronomie vous propose une soirée en partie en intérieur puis en extérieur. Elle vous fera découvrir les principaux objets célestes du ciel. Voici le programme détaillé de la soirée

• Initiation à l’astronomie Projections et jeux

• Observation des étoiles et constellations, s’orienter

• Utilisation d’un télescope Dobson-skywatcher

• Contes et légendes autour des constellations

Prévoir boisson chaude, vêtements chauds.

Sensible aux aléas climatiques, la soirée pourra être décalée ou reportée. .

Salle des fêtes Tèrra-Còr Montoulieu 34190 Hérault Occitanie +33 6 74 08 42 41 cevennesimmersion@gmail.com

English :

Immerse yourself in a nocturnal experience under one of Europe?s most beautiful skies

