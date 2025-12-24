Les Hivernales de l’Atelier d’Agnès, Loches

Les Hivernales de l’Atelier d’Agnès

1 Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Exposition de peinture, sculpture et mosaïque des membres de l’atelier d’Agnès. Emmanuel Blot, peintre aquarelliste de la société française d’Aquarelle est l’invité d’honneur.

1 Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 71 37 25

English :

Painting, sculpture and mosaic exhibition by members of Agnès’ studio. Emmanuel Blot, watercolor painter and member of the French Watercolor Society, is the guest of honor.

