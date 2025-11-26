Les hivernales du Domaine du Frandat et Grand Nez Spirits Nérac

Les hivernales du Domaine du Frandat et Grand Nez Spirits

970 Route d’Agen Nérac Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-28

2025-11-26

Mercredi 26 Novembre

14h ouverture des portes, bienvenue !

16h à 17h30 goûter (gaufres)

14h à 17h30 dégustations et promos spéciales en boutique

Salle découverte Gins, Spis et vins pour tous en libre accès. Coin lecture avec BD, livres. Coloriages, jeux.

Jeudi 27

11h visite du Domaine du Frandat avec Laetitia (gratuit, sans réservation)

10h à 17h30 dégustations et promos spéciales en boutique

Salle découverte Gins, Spis et vins pour tous en libre accès. Coin lecture avec BD, livres. Coloriages, jeux.

Vendredi 28

11h visite du chai avec Anne-Hélène (gratuit, sans réservation)

10h à 17h30 dégustations et promos spéciales en boutique

Salle découverte Gins, Spis et vins pour tous en libre accès. Coin lecture avec BD, livres. Coloriages, jeux.

La Grande Clôture à partir de 18h30. Cocktail dinatoire avec Bruno Saclier (sur réservation, 28 € par personne, boissons en plus). .

