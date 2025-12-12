LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN BERNARD MABILLE LOIN DES CONS !

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le sociétaire incontournable des Grosses Têtes sur RTL est de retour sur scène avec un nouveau spectacle incisif et intimiste, démontant politiques et société avec humour et liberté…

Drôle, libre, vache mais plus intimiste encore, prouvant à nos apprentis censeurs que loin du wokisme ambiant, l’on peut encore rire de tout.

Présence d’un vigneron du territoire.

Le soociétaire incontournable des Grosses Têtes sur RTL est de retour sur scène avec un nouveau spectacle incisif et intimiste, démontant politiques et société avec humour et liberté…

Drôle, libre, vache mais plus intimiste encore, prouvant à nos apprentis censeurs que loin du wokisme ambiant, l’on peut encore rire de tout. Pas de message, juste de la rigolade.

Présence d’un vigneron du territoire.

Tarif 12€ Réduit 5€ 40€ les 4 spectacles Gratuit pour les de 16 ans. .

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84 reservation@avant-monts.fr

English :

The inimitable member of Les Grosses Têtes on RTL is back on stage with an incisive and intimate new show, taking politics and society apart with humor and freedom…

It’s funny, free, nasty, but even more intimate, proving to our apprentice censors that far from the prevailing wokism, you can still laugh at anything.

Presented by a local winemaker.

L’événement LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN BERNARD MABILLE LOIN DES CONS ! Laurens a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT AVANT-MONTS