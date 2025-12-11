LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN KEVIN LEVY COCU Murviel-lès-Béziers

LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN KEVIN LEVY COCU

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation.

A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux. Seul en scène, Kévin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance. La chance de cocu.

En présence de la cave coopérative Les Côteaux de Rieutort. Tarif 12€/ Réduit 5€/40€ les 4 spectacles/ Gratuit pour les de 16 ans. Sur réservation. .

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84 reservation@avant-monts.fr

English :

Kevin Levy learns he’s a Cuckold after 9 years of relationship

Through his show, he has to find the words to heal his wounds. Alone on stage, Kévin transforms his love story into a story of humor, and realizes that being a cuckold is his greatest opportunity. La chance de cocu

In the presence of Cave Coopérative Les Côteaux de Rieutort. Reservations required.

