LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN MADAME FRAIZE Murviel-lès-Béziers

LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN MADAME FRAIZE

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Autant d’années à découvrir chacune de ses faiblesses, à le voir se mettre à nu devant un public toujours aussi curieux et reconnaissant.

Aujourd’hui, sa maturité n’a d’égal que son besoin de s’émanciper et de vivre bien d’autres aventures…

Que pouvait- on lui souhaiter de plus vertigineux que de rencontrer l’âme soeur ?

En présence d’un vigneron du territoire. Sur réservation.

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 43 92 46 84 reservation@avant-monts.fr

English :

So many years of discovering his every weakness, of seeing him bare his soul to a public as curious and appreciative as ever.

Today, his maturity is matched only by his need to emancipate himself and experience many other adventures…

What could be more breathtaking than meeting your soulmate?

In the presence of a local winemaker. Reservations required.

