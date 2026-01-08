Les Hivernales, festival de danse 48e édition

Avignon Vaucluse

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-21

2026-02-03

Chaque hiver, Avignon devient la capitale de la danse contemporaine avec le festival emblématique Les Hivernales spectacles, stages, expositions…ont lieu dans et hors Avignon.

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Les Hivernales, dance festival

Every winter, Avignon becomes the capital of contemporary dance with the emblematic Les Hivernales festival: shows, workshops, exhibitions…take place inside and outside Avignon.

