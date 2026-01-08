Les Hivernales, festival de danse 48e édition Avignon
Les Hivernales, festival de danse 48e édition Avignon mardi 3 février 2026.
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-21
Chaque hiver, Avignon devient la capitale de la danse contemporaine avec le festival emblématique Les Hivernales spectacles, stages, expositions…ont lieu dans et hors Avignon.
Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 11 46 45
English : Les Hivernales, dance festival
Every winter, Avignon becomes the capital of contemporary dance with the emblematic Les Hivernales festival: shows, workshops, exhibitions…take place inside and outside Avignon.
