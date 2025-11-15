LES HIVERNALES FLAMENCAS DE MONTPELLIER Montpellier

LES HIVERNALES FLAMENCAS DE MONTPELLIER

Les Hivernales Flamencas, événement organisé par l’association Flamenco Puro en partenariat avec La Alhambra Taberna, annonce un programme de spectacles et stages le week-end du 12 au 14 décembre

L’art et la culture flamenco s’invitent à Montpellier cet hiver

Pour réchauffer les cœurs cet hiver, nous partageons avec vous un week-end rempli d’art et culture flamenca .

– Deux soirées où les artistes de la compagnie Miracielo présentent leur dernière création Travesía (en version tablao), les vendredi 12 et samedi 13 décembre à 20h30, à la nouvelle taberna la Alhambra (places limitées, petite jauge ), 35 rue Alexandre Cabanel, 34000 Montpellier.

Réservations en ligne sur le site de la Alhambra.

– Pour clôturer le week-end, une journée de stages est proposé dimanche 14 décembre, avec un programme qui mets à l’honneur la communication et le cercle d’énergie composé par les trois éléments de cet art en permanente évolution.

Un programme varié pour tous les niveaux

Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, les ateliers s’adressent à tous les publics (à partir de 12 ans et sans limite d’âge).

Programme des Ateliers de Danse, Musique et Culture Flamenco

Dimanche 14/12

9h30 11h30 Stage de Guitare (Fandangos y Jaleos)

11h30 13h30 Stage de Chant (Fandangos y Jaleos)

14h -16h Stage de danse JALEOS (niveau intermédiaire)

16h 17h30 Stage de danse FANDANGOS (niveau débutant)

Adresse Maison Pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux, 34000 Montpellier

➡ Les élèves inscrits aux stages de guitare et/ou de chant ont la possibilité d’assister à 1 de nos stages de danse pour s’exercer à la mise en pratique de l’accompagnement de la danse au chant et/ou à la guitare.

➡ Avec la participation de Maël Goldwaser à la guitare, Tatiana Ganoza à la danse et Mariano Zamora au chant/palmas

➡ Tarifs à partir de 35€ Inscription indispensable à l’avance en ligne/ places limités

Renseignements & Inscriptions

Compagnie Miracielo

www.miracielo.org

+33 640 17 44 35 .

35 Rue Alexandre Cabanel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35

English :

Les Hivernales Flamencas, an event organized by the Flamenco Puro association in partnership with La Alhambra Taberna, announces a program of shows and workshops for the weekend of December 12 to 14

German :

Les Hivernales Flamencas, eine Veranstaltung, die von der Vereinigung Flamenco Puro in Zusammenarbeit mit La Alhambra Taberna organisiert wird, kündigt ein Programm mit Aufführungen und Workshops am Wochenende vom 12. bis 14. Dezember an

Italiano :

Les Hivernales Flamencas, evento organizzato dall’associazione Flamenco Puro in collaborazione con La Alhambra Taberna, ha annunciato un programma di spettacoli e laboratori per il fine settimana dal 12 al 14 dicembre

Espanol :

Les Hivernales Flamencas, evento organizado por la asociación Flamenco Puro en colaboración con La Alhambra Taberna, ha anunciado un programa de espectáculos y talleres para el fin de semana del 12 al 14 de diciembre

