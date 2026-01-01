Les Hivernales Musicales Fanfare balkanique Dambach-la-Ville
Les Hivernales Musicales Fanfare balkanique
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00
2026-01-31
Une musique vivante laissant une large part a l’improvisation à savourer sans modération….
Ensemble composé de la réunion des deux ateliers de musique du monde de l’école de musique de Bischheim et d’Obernai dirigé par Christophe Oury vous proposera un répertoire festif, enjoué, dansant voire parfois déchainé autour des musiques de transmission orale (Balkans, Klezmer, manouches…).
27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
English :
Lively music that leaves plenty of room for improvisation, to be enjoyed without moderation….
