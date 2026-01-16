Les Hivernales Musicales Oûz Trio Dambach-la-Ville

Les Hivernales Musicales Oûz Trio

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Oûz Trio propose un répertoire de compositions originales ancrees dans une tradition de jazz straight ahead.

En embarquant à bord du Oûz Trio, vous entendrez au détour d’une contrebasse le blues plaintif des divers saxophones, le jeu mordant d’une batterie ou l’humeur électrique d’une basse. Rien de tel qu’une balade nonchalante pour vous remettre sur pied avant de partir à toute vitesse dans un bric à brac de sonorités. Si vous n’oubliez pas de jeter un oeil par les fenêtres, vous capturerez sans doute des instants volés lors d’un bal d’été ou à l’occasion d’un rituel sorcier. En s’échappant de contrées arides clairsemées de cactus colorés, vous plongerez en guise de terminus dans le rythme grouillant de la cité.

Oûz Trio propose un répertoire de compositions originales ancrees dans une tradition de jazz straight ahead. Les choix d’instrumentations mettent en relief l’imaginaire de chaque pièce: les insolites saxophones sopranino ou baryton côtoient les familiers soprano, alto ou ténor ; l’accoutumée contrebasse cède parfois la place aux basses électriques et fretless; mailloches, balais, baguettes et autres accessoires rivalisent au sein de la batterie. Basés à Strasbourg, les trois musiciens Thibaut, Davide et Nicolas se sont rencontrés pendant leurs études musicales au conservatoire de Strasbourg et à la Haute École des Arts du Rhin.

Leur projet de trio a donné naissance à un premier album de compositions intitulé Indigo cactus sorti le 20 septembre 2024 et ils ont été sélectionnés pour la finale de plusieurs tremplins jazz nationaux et internationaux Tremplin Jazz a Oloron, Tremplin Jazz Avignon, Premio Fara Music, Premio Perugia Alberto Alberti per il jazz. .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

English :

Oûz Trio offers a repertoire of original compositions rooted in a straight ahead jazz tradition.

