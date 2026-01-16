Les Hivernales Musicales Trio sans frontières Dambach-la-Ville

Les Hivernales Musicales Trio sans frontières

Célébrer la musique chambre, voilà la raison d’être du Trio Sans Frontières. Les trois musiciens, issus de différentes cultures européennes, défendent avec la même passion le répertoire chambriste.

Oriana Kurteshi chanteuse, Laurent Will clarinettiste et Marija Aupy pianiste, tous trois concertistes, se produisent régulièrement sur les scènes françaises et internationales, en Europe, en Asie et aux USA. Ils unissent leurs voix et instruments pour l’occasion, en explorant les oeuvres de la musique autrichienne et française.

C’est à travers différentes combinaisons de duo et trio qu’ils refont vivre les harmonies de Schubert, Mahler, Massenet et Poulenc. L’arc ainsi dessiné entre ces deux pays est un message d’union et de paix, un hymne pour chanter l’Europe et ses peuples. .

27 rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

