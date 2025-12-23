LES HIVERNALES Trélans
LES HIVERNALES Trélans samedi 17 janvier 2026.
LES HIVERNALES
NOUBLOUX Trélans Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18
Le GAEC Rodier vous invite dans leur salle de dégustation pour les hivernales !
Menu de la soirée à venir…
Tarif …./pers.(vin non compris).
Places limitées.
Sur réservation au 07 87 38 59 88 ou par mail elevagerodier@gmail.com
NOUBLOUX Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 7 87 38 59 88 elevagerodier@gmail.com
English :
GAEC Rodier invites you to their winter tasting room!
Evening menu to come…
Price: …./pers. (wine not included).
Places limited.
Reservations required on 07 87 38 59 88 or by e-mail elevagerodier@gmail.com
L’événement LES HIVERNALES Trélans a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn