LES HIVERNALES

NOUBLOUX Trélans Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-02-21 2026-03-21 2026-04-18

Le GAEC Rodier vous invite dans leur salle de dégustation pour les hivernales !

Menu de la soirée à venir…

Tarif …./pers.(vin non compris).

Places limitées.

Sur réservation au 07 87 38 59 88 ou par mail elevagerodier@gmail.com

Le GAEC Rodier vous invite dans leur salle de dégustation pour les hivernales !

Menu de la soirée à venir…

Tarif …./pers.(vin non compris).

Places limitées.

Sur réservation au 07 87 38 59 88 ou par mail elevagerodier@gmail.com .

NOUBLOUX Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 7 87 38 59 88 elevagerodier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GAEC Rodier invites you to their winter tasting room!

Evening menu to come…

Price: …./pers. (wine not included).

Places limited.

Reservations required on 07 87 38 59 88 or by e-mail elevagerodier@gmail.com

L’événement LES HIVERNALES Trélans a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn