Les Hobos entre ville et campagne : Lecture Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 24 janvier 2026.
Avec John Steinbeck, Jack London, Woody Guthrie, Dorothea Lange et bien d’autres, nous vous convions à « L’art de voyager sans billet ».
Pour l’édition 2026 des Nuits de la lecture, l’équipe de la médiathèque vous propose une lecture de textes, accompagnée de musiques et d’images, consacrée aux Hobos, vagabonds du rail et autres « clochards célestes ».
Le samedi 24 janvier 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand
