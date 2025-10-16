Les hommes de la Nueve, des plages de Normandie à Berchtesgaden Centre Paris Anim de la Place des Fêtes Paris

Les hommes de la Nueve, des plages de Normandie à Berchtesgaden Centre Paris Anim de la Place des Fêtes Paris jeudi 16 octobre 2025.

Et pour rester dans le ton de la transmission sur la Nueve nous projetterons ensuite ce film réalisé par notre regretté ami Victor Simal, dans lequel Colette Dronne, la fille du capitaine raconte les hommes de la Nueve qu’elle fréquenté comme membres de sa famille, et son père C’est une conteuse merveilleuse et c’est aussi pour nous l’occasion de lui rendre hommage.

Notre amie

et collaboratrice l’historienne Carmen Góngora partage de manière altruiste le

fruit de plus de 10 années de recherches, mettant à disposition des

descendants, de chercheurs et d’associations de récupération de mémoire

historique d’Espagne le parcours de ces combattants qui ont tant donné pour la

liberté. Ces données concernent tous ceux qui ont débarqué en Normandie début

août 1944, toutes nationalités confondues, et dont les noms sont connus grâce à

la liste d’embarquement à Southampton (Angleterre). S’y trouvent également,

dans la mesure de nos recherches, ceux qui ont rejoint la Nueve au cours du

périple : FFI, jeunes engagés, soldats d’autres unités mutées à la Nueve.

Nous avons

pensé que cet important travail méritait de prendre un temps de présentation et

d’explication pour la lecture de ces fiches et leur utilisation.

Suivra un film avec Colette Dronne, fille du capitaine Dronne. Elle explique à des lycéens ce que fut pour elle La Nueve , ces hommes qui ont constitués sa famille.

Sur le

banc, avec Colette Dronne, réalisé par,Victor Simal et l’association 24 Août 1944 (36’ /2019)

Les 320 Fiches dédiées aux hommes de la Nueve. L’auteure de ce travail, Carmen Gongora, fera une présentation de ces fiches et répondra à vos questions à ce sujet.

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

Centre Paris Anim de la Place des Fêtes 2/4, rue des Lilas 75019 Paris

http://www.24-aout-1944.org +33651728618 info@24-aout-1944.org https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744 https://www.facebook.com/24-Ao%C3%BBt-1944-la-nueve-Association-110097528155744