LES HOMMES DU PRESIDENT – L’ARTEA DE CARNOUX Carnoux En Provence

LES HOMMES DU PRESIDENT Début : 2025-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

ALG PRESENTE : LES HOMMES DU PRESIDENTAuteurs : Nelly Bêchétoille, Bruno Ginoux, Didier LanducciMise en scène : Elric Thomas (Le cercle des menteurs)Interprètes : Nelly Bêchétoille (Délivrez-moi), Didier Landucci (Les Bonimenteurs)PRIX DU JURY et PRIX DU PUBLIC Festival d’Humour de Vienne 2023Un spectacle unique, très drôle et interactif alliant théâtre et improvisation dans la lignée du célèbre duo LES BONIMENTEURS (20 ans de succès en tournée).Le Président de la République confie à l’Agent K, commandante à la DGSE et à Ducci des Bonimenteurs, que tout oppose, la mission d’aller à la rencontre des Français pour leur remonter le moral grâce aux valeurs incroyables de l’improvisation théâtrale.Plus qu’une simple performance d’improvisation, avec un humour fin, créatif et intelligent, Les Hommes du Président est porté par une réelle dimension théâtrale autour d’une histoire en totale interaction avec le public.Une prestation scénique hors norme, différente chaque soir, menée tambour battant par un duo explosif à l’imagination débordante. Un pur divertissement tout public et familial !

L’ARTEA DE CARNOUX AV. CARDINAL DE LAVIGERIE 13470 Carnoux En Provence 13