Les hommes du Président Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Les hommes du Président

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Interrogé sur le moral des Français, le Président de la République a eu une révélation : « Moi, j’improvise tout le temps et ça me réussit, les Français doivent faire pareil ». Il confie alors à l’Agent K, commandante à la DGSE, assistée de Ducci, la mission d’aller à la rencontre des Français avec pour seul objectif : « Leur remonter le moral grâce aux vertus ludiques et humanistes de l’improvisation théâtrale ». Assistés du public, l’Agent K et Ducci, que tout oppose, vont mener leur mission pour « sauver » la France. Une prestation hors norme, différente chaque soir, menée tambour battant par un duo explosif ! Durée : 1h20 À partir de 8 ans. BON À SAVOIR : Soirée spéciale « Le Cabaret Au Merle moqueur ». Autrement dit… Nourrir son corps et son esprit ! Dans le cadre des soirées spéciales « Cabaret Au Merle moqueur », à 19h, l’espace Jean Vilar vous propose une petite restauration dans son hall au « Resto du Merle ». Vous pourrez donc, en toute convivialité et pour 18€ déguster le petit plat du soir et assister ensuite au spectacle à 20h30. Ne vous en privez pas !!! ATTENTIO N : Dans un souci d’organisation (nombre de places limité), le règlement de la formule repas et spectacle doit se faire au plus tard le mardi qui précède le spectacle.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

When asked about the morale of the French people, the President of the Republic had an epiphany: « I improvise all the time, and it works out well for me; the French should do the same. » He then entrusted Agent K, commander of the DGSE, assisted by Ducci, with the mission of going out to meet the French people with a single objective: « To lift their spirits through the playful and humanistic virtues of theatrical improvisation. » With the help of the audience, Agent K and Ducci—who are polar opposites—will carry out their mission to « save » France. An extraordinary performance, different every night, delivered at a breakneck pace by an explosive duo! Running time: 1 hour 20 minutes. For ages 8 and up. GOOD TO KNOW: Special evening at “Le Cabaret Au Merle moqueur.” In other words… Nourish your body and mind! As part of the special “Cabaret Au Merle moqueur” evenings, at 7:00 p.m., the Espace Jean Vilar offers light refreshments in its lobby at the “Resto du Merle.” So, in a friendly atmosphere and for 18?, you can enjoy the evening’s special dish and then attend the show at 8:30 p.m. Don’t miss out!!! PLEASE NOTE: For organizational purposes (limited seating), payment for the dinner-and-show package must be made no later than the Tuesday before the show.

L’événement Les hommes du Président Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme