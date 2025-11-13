Les hommes, la nature et les paysages de la Baie Route du Grouin du sud Vains

Les hommes, la nature et les paysages de la Baie

En bordure du rivage, à deux pas de la Pointe du Grouin du Sud, avec une vue imprenable sur le Mont Saint-Michel, l’écomusée de la Baie est un centre d’interprétation permettant de découvrir le fonctionnement des milieux naturels de la Baie, la manière dont l’homme exploite depuis des siècles ces espaces très particuliers et l’évolution des paysages au travers des âges.

Explorez la faune et de la flore au cours des saisons ainsi que les caractéristiques des différents milieux naturels. La préservation de ces équilibres constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour cet espace inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. L’homme vit dans ce milieu et en a toujours exploité ses richesses. Autrefois, il en extrayait le sel par un procédé original aujourd’hui disparu. L’atelier du saunier fait à nouveau découvrir cette technique ancestrale.

La pêche à pied professionnelle autrefois très active est remplacée par de nouvelles activités comme l’élevage des huîtres, des moules et des moutons de prés-salés. Les objets collectés sur le territoire (engins de pêche à pied, filets…) vous racontent cette histoire locale.

Tous ces espaces agrémentés de films, de maquettes, de bornes interactives sont à la portée des grands comme des petits.

