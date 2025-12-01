Les Hommes se cachent pour mentir Cholet
Les Hommes se cachent pour mentir Cholet vendredi 12 décembre 2025.
Les Hommes se cachent pour mentir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 21:00:00
fin : 2025-12-12 22:15:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19
Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques.
Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ?
Marie a quitté Yvou et… il est le seul à ne pas être au courant. Afin de lui éviter son habituel bug de post-rupture, Max, son meilleur ami, décide de ne rien lui dire. Mais comment pallier l’absence de Marie ?
Les mensonges improbables de Max parviendront-ils à satisfaire Yvou ?
Et finalement pourquoi Max se donne-t-il autant de mal ?
N’aurait-il pas un intérêt, beaucoup plus personnel, à cacher cette vérité ? .
81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com
