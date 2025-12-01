Les Hommes se cachent pour mentir Cholet

Les Hommes se cachent pour mentir

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 21:00:00

fin : 2025-12-12 22:15:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-19

Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques.

Jusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ?

Marie a quitté Yvou et… il est le seul à ne pas être au courant. Afin de lui éviter son habituel bug de post-rupture, Max, son meilleur ami, décide de ne rien lui dire. Mais comment pallier l’absence de Marie ?

Les mensonges improbables de Max parviendront-ils à satisfaire Yvou ?

Et finalement pourquoi Max se donne-t-il autant de mal ?

​N’aurait-il pas un intérêt, beaucoup plus personnel, à cacher cette vérité ? .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

