Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles ! – Condé-sur-Vire, 17 mai 2025 20:30, Condé-sur-Vire.

Manche

Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles ! Route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 21:50:00

Date(s) :

2025-05-17

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple 10 ans de couple !

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !

Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier mensonges, cadeaux moches, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !

Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !

Rendez-vous à la salle Condé Espace Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple 10 ans de couple !

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !

Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier mensonges, cadeaux moches, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !

Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !

Rendez-vous à la salle Condé Espace Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. .

Route de Villeneuve

Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 6 42 44 39 24 noopyprod@gmail.com

English : Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles !

There are some dates you just can’t forget, for example: 10 years as a couple!

Pupuce and Minou are celebrating their 10th anniversary as a couple. For the occasion, Pupuce hopes that her Minou will have reserved an exceptional evening for her, but Minou has completely forgotten about this anniversary he’s obviously a man!

Not wanting to disappoint his sweetheart, he pretends not to have forgotten and improvises a surprise evening full of twists and turns. This couple is in for an evening they won’t soon forget: lies, ugly gifts, booze, friends, revelations and outbursts!

Gentlemen, you’ll never forget the date of your dating anniversary!

Rendezvous at Salle Condé Espace Not recommended for children under 14.

German :

Es gibt Daten, die man auf keinen Fall vergessen darf, zum Beispiel: 10 Jahre Ehe!

Pupuce und Minou feiern ihr zehnjähriges Jubiläum als Ehepaar. Zu diesem Anlass hofft Pupuce, dass ihr Minou ihr einen außergewöhnlichen Abend bereitet, aber Minou hat diesen Jahrestag völlig vergessen, zwangsläufig ist er ein Mann!

Um seine Liebste nicht zu enttäuschen, tut er so, als hätte er es nicht vergessen und improvisiert einen Überraschungsabend voller Wendungen. Dieses Paar wird einen Abend verbringen, den es nicht so schnell vergessen wird: Lügen, hässliche Geschenke, Alkohol, Freunde, Enthüllungen und Ausraster!

Meine Herren, Sie werden den Tag Ihres Kennenlern-Jahrestages nie wieder vergessen!

Treffpunkt: Condé Espace Die Aufführung ist für Personen unter 14 Jahren nicht empfohlen.

Italiano :

Ci sono date che non si possono dimenticare, per esempio: 10 anni di coppia!

Pupuce e Minou festeggiano il loro 10° anniversario di coppia. Per l’occasione, Pupuce spera che il suo Minou le riservi una serata eccezionale, ma Minou si è completamente dimenticato dell’anniversario evidentemente è un uomo!

Per non deludere la sua dolce metà, finge di non averlo dimenticato e improvvisa una serata a sorpresa ricca di colpi di scena. Per la coppia si prospetta una serata indimenticabile: bugie, brutti regali, alcol, amici, rivelazioni e un vero e proprio crollo!

Signori, non dimenticherete mai la data del vostro anniversario di matrimonio!

Ci vediamo alla Salle Condé Espace Sconsigliato ai minori di 14 anni.

Espanol :

Hay fechas que no se pueden olvidar, por ejemplo: ¡10 años en pareja!

Pupuce y Minou celebran su décimo aniversario como pareja. Para la ocasión, Pupuce espera que su Minou le tenga preparada una velada excepcional, pero Minou se ha olvidado por completo del aniversario… ¡es evidente que es un hombre!

Para no decepcionar a su novia, finge no haberlo olvidado e improvisa una velada sorpresa llena de giros y sorpresas. La pareja vivirá una velada difícil de olvidar: mentiras, regalos feos, alcohol, amigos, revelaciones y ¡una auténtica catástrofe!

Señores, ¡nunca olvidarán la fecha de su aniversario de noviazgo!

Nos vemos en la Salle Condé Espace No recomendada para menores de 14 años.

L’événement Les Hommes sont cons, les Femmes casse-couilles ! Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Saint-Lô