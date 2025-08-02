LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE-COUILLES Pérols

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 20 – 20 – 21 EUR

Début : 2025-08-02

fin : 2025-09-13

2025-08-02 2025-09-04 2025-09-13 2025-10-03 2025-10-16 2025-10-22

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple 10 ans de couple !

Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !

Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier mensonges, cadeaux moches, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !

Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans. .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

There are some dates you just can’t forget, for example: 10 years as a couple!

Pupuce and Minou are celebrating their 10th anniversary as a couple. For the occasion, Pupuce hopes that her Minou will have reserved an exceptional evening for her, but Minou has completely forgotten about this anniversary of course he’s a man!

German :

Es gibt Daten, die man auf keinen Fall vergessen darf, zum Beispiel: 10 Jahre Ehe!

Pupuce und Minou feiern ihr zehnjähriges Jubiläum als Ehepaar. Zu diesem Anlass hofft Pupuce, dass ihr Minou ihr einen außergewöhnlichen Abend bereitet, aber Minou hat diesen Jahrestag völlig vergessen, zwangsläufig ist er ein Mann!

Italiano :

Ci sono date che non si possono dimenticare, per esempio: 10 anni di coppia!

Pupuce e Minou festeggiano il loro 10° anniversario di coppia. Per l’occasione, Pupuce spera che il suo Minou le riservi una serata eccezionale, ma Minou si è completamente dimenticato dell’anniversario evidentemente è un uomo!

Espanol :

Hay fechas que no se pueden olvidar, por ejemplo: ¡10 años en pareja!

Pupuce y Minou celebran su décimo aniversario como pareja. Para la ocasión, Pupuce espera que su Minou le tenga preparada una velada excepcional, pero Minou se ha olvidado por completo del aniversario… ¡es evidente que es un hombre!

