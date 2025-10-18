LES HOMMES SONT CONS, LES FEMMES CASSE-COUILLES ! Place Armand Lanoux Perpignan
Place Armand Lanoux PALAIS DES CONGRES Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
At the Palais des Congrès Men are stupid, women are ball-breakers!
German :
Im Palais des Congrès Männer sind dumm, Frauen nerven!
Italiano :
Al Palazzo dei Congressi Gli uomini sono stupidi, le donne rompipalle!
Espanol :
En el Palacio de Congresos ¡Los hombres son tontos, las mujeres unas rompepelotas!
