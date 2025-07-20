ERIC DUPOND-MORETTI – ZENITH DE CAEN Caen

ERIC DUPOND-MORETTI – ZENITH DE CAEN Caen mercredi 1 avril 2026.

ERIC DUPOND-MORETTI Début : 2026-04-01 à 20:30. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRESENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION : ERIC DUPOND-MORETTIERIC DUPOND-MORETTI – J’AI DIT OUI !Texte billet : …. présente en accord avec K-WET PRODUCTIONTitre : ERIC DUPOND-MORETTI – J’AI DIT OUI !TVA : 2,10%Numéros de Licence : L-D-20-1218 / L-D-20-1219Pitch :Après le triomphe de son premier spectacle, Eric Dupond-Moretti revient sur scène avec J’ai dit oui ! pour des représentations exceptionnelles en tournée.Epris de justice et du contradictoire, Eric Dupond-Moretti décidait en 2019 de monter surscène pour raconter ses 36 ans d’avocat et ténor du barreau.Après 4 années à la tête du ministère de la Justice, il remonte sur scène pour partager sonexpérience et raconter comme personne ce que c’est qu’être ministre et les coulisses de cette fonction.Texte de Eric Dupond-MorettiMise en scène de Philippe Lellouche

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14