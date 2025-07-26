DE MORRICONE A HANS ZIMMER – SALLE GAVEAU Paris

DE MORRICONE A HANS ZIMMER – SALLE GAVEAU Paris samedi 4 avril 2026.

DE MORRICONE A HANS ZIMMER Début : 2026-04-04 à 20:30. Tarif : – euros.

Novo Classic présente : DE MORRICONE A HANS ZIMMERPlongez dans un voyage cinématographique unique où les mélodies emblématiques du grand écran prennent vie.Vincent Beer-Demander, virtuose de la mandoline et la harpiste Alexander Boldachev s’associent au Trans Cover Express de Niolas Repac pour réinterpréter les chefs-d’œuvre de compositeurs légendaires tels que Lalo Schifrin, Ennio Morricone et Vladimir Cosma.Des classiques intemporels aux créations contemporaines, laissez-vous emporter par la magie des bandes originales qui ont marqué l’histoire du cinéma.Une soirée où la passion de la musique et la puissance des images se rencontrent, pour un spectacle inoubliable.________________________________________InterprètesNicolas Repac • guitare éléctriqueMirabelle Gilis • violonOlivier Koundouno • violoncellePatrick Goraguer • batterieOlivier Koundouno • violoncelleAlexander Boldachev • harpeVincent Beer-Demander • mandolineTrans Cover Express________________________________________L’équipe du théâtre fait le maximum pour commencer le spectacle à l’heure. Nous vous recommandons d’arriver une demi-heure minimum avant le début du spectacle. Une fois celui-ci commencé votre placement par catégorie ne sera plus garanti et vous serez placé de façon à ne pas gêner la représentation en cours.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75