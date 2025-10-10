LES HOMMES SONT CONS, – LES HOMMES SONT CONS LES FEMMES CASSE – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin

LES HOMMES SONT CONS, – LES HOMMES SONT CONS LES FEMMES CASSE – LE JBK – CENTRE KDANCE Leguevin vendredi 10 octobre 2025.

Il y a des dates qu’il ne faut surtout pas oublier, exemple : 10 ans de couple !Pupuce et Minou fêtent leurs dix ans de couple. Pour l’occasion, Pupuce espère que son Minou lui aura réservé une soirée exceptionnelle, mais Minou a complètement oublié cet anniversaire, forcément c’est un homme !Pour ne pas décevoir sa chérie, il fait mine de ne pas avoir oublié et improvise une soirée surprise riche en rebondissements. Ce couple va passer une soirée qu’il n’est pas prêt d’oublier : mensonges, cadeaux moches, alcool, amis, révélations et pétages de plombs !Messieurs, vous n’oublierez plus jamais la date de votre anniversaire de rencontre !Artistes :Elsa Maure, Antoine GorzyMise en scène par :Julie AymardAuteur(s) :Julie Aymard

LE JBK – CENTRE KDANCE 16 ALLEE DES CORDELIERS 31490 Leguevin 31