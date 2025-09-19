Les hommes sont des femmes comme les autres Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Les hommes sont des femmes comme les autres

Jeudi 13 novembre 2025 de 20h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:00:00

Date(s) :

2025-11-13

C’est pas toujours facile d’être une femme…Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience.

En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter.

Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Déjanté, décalé, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s not always easy being a woman… Stéphane, a single, rather macho man in his thirties, will find out for himself.

German :

Es ist nicht immer einfach, eine Frau zu sein?Stéphane, ein alleinstehender, eher machohafter Mann in den Dreißigern, muss dies schmerzhaft erfahren.

Italiano :

Non è sempre facile essere una donna, ma Stéphane, un trentenne single piuttosto macho, sta per scoprirlo da solo.

Espanol :

No siempre es fácil ser mujer, pero Stéphane, un soltero treintañero bastante machista, está a punto de descubrirlo por sí mismo.

L’événement Les hommes sont des femmes comme les autres Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence