Les hommes sont des femmes comme les autres La Comédie du Finistère Brest

Les hommes sont des femmes comme les autres

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:15:00

2025-11-13 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13

C’est pas toujours facile d’être une femme…Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience.

En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter.

Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Déjanté, décalé, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

