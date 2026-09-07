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« Les hommes sont des femmes comme les autres » Salle Simone Veil Châteauneuf-les-Martigues

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Simone Veil · Châteauneuf-les-Martigues

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Simone Veil
Adresse
32 rue du Grand Jas
Ville
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
20 20 20

Châteauneuf-les-Martigues

« Les hommes sont des femmes comme les autres »

Dimanche 11 octobre 2026 de 17h à 18h30.
85MIN. Salle Simone Veil 32 rue du Grand Jas Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :
2026-10-11

Amour, quiproquos et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné (par la comédie des suds).
Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience.
Lors d’un rendez-vous chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… Et même au-delà !   .

Salle Simone Veil 32 rue du Grand Jas Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 02 17 90  1619prod@gmail.com

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English :

Love, misunderstandings, and guns—these are the ingredients of this modern boulevard comedy, with its sharp dialogue and breakneck pace (by the Comédie des Suds).

L’événement « Les hommes sont des femmes comme les autres » Châteauneuf-les-Martigues a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme

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