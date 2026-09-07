Informations pratiques

Châteauneuf-les-Martigues

« Les hommes sont des femmes comme les autres »

Dimanche 11 octobre 2026 de 17h à 18h30.

85MIN. Salle Simone Veil 32 rue du Grand Jas Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Amour, quiproquos et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné (par la comédie des suds).

Pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho, va en faire la douloureuse expérience.

Lors d’un rendez-vous chez la belle Joanna, l’arrivée brutale du frère de celle-ci, gros nounours bipolaire, va le forcer à affronter les situations les plus rocambolesques et repousser toutes ses limites… Et même au-delà ! .

Salle Simone Veil 32 rue du Grand Jas Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 02 17 90 1619prod@gmail.com

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English :

Love, misunderstandings, and guns—these are the ingredients of this modern boulevard comedy, with its sharp dialogue and breakneck pace (by the Comédie des Suds).

L’événement « Les hommes sont des femmes comme les autres » Châteauneuf-les-Martigues a été mis à jour le 2026-09-07 par Provence Tourisme