LES HOMMES SONT DES FEMMES – LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUT – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

LES HOMMES SONT DES FEMMES – LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUT Début : 2026-08-20 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienC’est pas toujours facile d’être une femme…Stéphane, trentenaire célibataire et plutôt macho en fera la douloureuse expérience.En se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une nuit, Stéphane va se retrouver dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno ; il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes.Les ennuis commencent, et ils ne sont pas prêts de s’arrêter.Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.Déjanté, décalé, jubilatoire, une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.Ces quatre personnages hauts-en-couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François.

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84